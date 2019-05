© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Spezia potrebbe passare presto di mano. La società ligure, nonostante le smentite, è infatti in vendita con il patron Volpi che sembra aver deciso di disimpegnarsi anche se resta da capire se fin da subito o in maniera progressiva. Come riferisce Il Secolo XIX ci sarebbe un importante gruppo attivo in Lombardia e Veneto pronto a subentrare con l’acquisto della totalità o di una parte del pacchetto azionario del club ligure e già domani potrebbe esserci un incontro preliminare per capire se ci sono le basi per avviare una trattativa. A fare da intermediario una vecchia conoscenza dello Spezia come Raffaele Nicotra, ex direttore generale degli aquilotti a inizio anni 2000.