Spezia, caccia a un difensore: Leverbe, Brighenti e Costa nel mirino

© foto di Federico De Luca

Lo Spezia è alla caccia di un centrale difensivo per rimpolpare un reparto in cui le rotazioni sono molto corte. Tre i nomi principali sul taccuino del direttore sportivo Guido Angelozzi secondo Cittadellaspezia.com. Si va da Maxime Leverbe, classe ‘97 della Sampdoria che nella passata stagione ha giocato in Serie C con l’Olbia, al più esperto Andrea Costa, classe ‘86 del Benevento, passando per Nicolò Brighenti, classe ‘89 del Frosinone.