Spezia, Ceccaroni: "Darò tutto per meritarmi la conferma"

Dal ritiro di Sarnano, il difensore dello Spezia Pietro Ceccaroni ha fatto il punto della situazione: "Contro il Sarnano abbiamo provato a riproporre quanto appreso da mister Italiano durante la prima settimana di lavoro, cercando di giocare sempre la palla e provando ad essere incisivi davanti alla porta avversaria, senza mai consentire agli avversari di arrivare nella nostra trequarti, proprio come ci aveva chiesto il nostro tecnico. Mister Italiano è sempre molto partecipe durante gli allenamenti, le sedute sono assolutamente stimolanti, le idee chiare e tutti noi stiamo cercando di apprendere i concetti alla svelta. I nuovi? Federico Ricci ha qualità davvero importanti, per noi sarà sicuramente un'arma importante ed anche ieri ha dimostrato di avere grandi numeri, ma in generale tutti si stanno integrando bene in un gruppo sano e determinato. Personalmente sto cercando di dare tutto per meritarmi una conferma in questa rosa e giorno dopo giorno proverò a dimostrare il mio valore".