© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potrebbe terminare dopo appena sei mesi l’avventura di DJ Buffonge allo Spezia. Il centrocampista offensivo classe ‘98 non è riuscito a ritagliarsi uno spazio in questa prima parte di stagione (appena tre presenze) e con l’arrivo di Nzola rischia di passare la seconda parte di campionato sopratutto in tribuna. Per questo, secondo quanto riferito da Cittadellaspezia.com, se arrivasse un’offerta l’inglese cresiuto nel Manchester United potrebbe già lasciare lo Spezia.