Spezia, due nomi per la difesa: Rizzo e Marchizza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Doppio obiettivo per la difesa dello Spezia. Come si legge sulle pagine de Il Secolo XIX infatti, Angelozzi sta seguendo con molta attenzione Nicholas Rizzo e Riccardo Marchizza. Per il primo - si legge - c'è una trattativa ben avviata: il giocatore passerà dall'Inter al Genoa, con il Grifo che cederà il ragazzo in prestito allo Spezia.