Spezia-Entella, un punto per la gloria: anche un pari equivarrebbe a obiettivi

Un derby ligure che può valere una privilegiata posizione ai playoff: perché il terzo posto nella classifica di B non è ancora assegnato, ma lo Spezia è a un passo dalla conferma dello stesso. O meglio: è a un passo dalla semifinale playoff, che avvicinerebbe la truppa di Vincenzo Italiano alla A. Terzo o quarto posto, poi, non farebbe differenza, perché il pass sarebbe comunque quello per una posizione privilegiata, che per essere centrata ha bisogno di un solo punto, che i liguri cercheranno stasera contro l'Entella.

Ma prima serve almeno un punto. Quello di cui necessita anche la formazione di Roberto Boscaglia: con un pari o una vittoria, infatti, per l'Entella sarebbe salvezza aritmetica, senza passare dai playout. Questo, grazie agli scontri diretti a favore con il Pescara, che, anche raggiungendo eventualmente i liguri all'ultima giornata, non godrebbero del vantaggio.