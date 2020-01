Spezia, gioia Ragusa: "Grande vittoria, dedico il gol a mia figlia"

Antonino Ragusa

"Siamo stati molto bravi a non disunirci dopo la rete dell'1-1, abbiamo fatto la partita dal primo al novantesimo e siamo stati ripagati. Il lavoro settimanale dà sempre i suoi frutti, è questo che ha fatto la differenza. Obiettivo? La classifica dice che squadre molto blasonate stanno attraversando difficoltà impensabili. I pronostici della vigilia spesso vengono ribaltati dal campo, pensiamo anzitutto ad allontanarci dalle zone calde e poi si vedrà. Conta tanto espugnare Crotone, il pareggio col Cittadella aveva lasciato un pizzico d'amaro in bocca e volevamo a tutti i costi a portare a casa il successo. Io capocannoniere? Non me lo aspettavo, anche perchè in rosa abbiamo attaccanti che fanno invidia a tutti. Colgo l'occasione per dedicare il gol a mia figlia che è nata nel giorno della vigilia di Natale". Così Antonino Ragusa ai microfoni di DAZN nell'immediato post partita di Crotone-Spezia.