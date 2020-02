vedi letture

Spezia, Gyasi: "Altre volte avremmo perso questa gara. Gol? Non sono ancora appagato"

Ai microfoni del sito ufficiale dello Spezia l’attaccante Emmanuel Gyasi ha parlato del suo gol, il secondo consecutivo, e del pareggio colto a Trapani: “È sta una gara senza dubbio difficile, con il terreno di gioco che non ci ha permesso di esprimerci al meglio anche se non vogliamo trovare alibi. Potevamo fare meglio, ma è stato importante non perdere. È sicuramente un passo in avanti, perché in altri momenti dell'anno avremmo anche potuto perdere. Da domani penseremo a preparare la gara di Benevento che sarà difficilissima, ma dobbiamo ricordarci della nostra forza perché lo Spezia non è da meno a nessun'altra squadra. - conclude Gyasi – Non mi voglio fermare dopo questi due gol, non mi sento appagato da quanto fatto finora e voglio dare tutto me stesso per il bene dello Spezia”.