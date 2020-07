Spezia, inserimento per Ferrarini della Fiorentina. E' il pronipote di due leggende del club

vedi letture

Non c'è solo il Pescara sulle tracce di Gabriele Ferrarini, classe 2000 di proprietà della Fiorentina nell'ultima stagione in prestito in Serie C alla Pistoiese. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, infatti, in corsa c'è anche lo Spezia con il giocatore che è nato proprio a La Spezia, risiede con la famiglia a Sarzana ed è pronipote delle icone bianche Wando e Sergio Persia. Se il club ligure dovesse affondare il colpo, dunque, avrebbe la priorità da parte del ragazzo.