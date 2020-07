Spezia, Italiano: "Peggior primo tempo di sempre. C'è ancora margine per recuperare"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa post-match, il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha così commentato la seconda sconfitta consecutiva (2-1) sul campo del Frosinone: "Il primo tempo è stato uno dei peggiori mai visti. Loro sono stati bravi a pressarci e inibire le nostre fonti di gioco. Nel secondo, invece, abbiamo preso il controllo del match, abbiamo gestito bene, ma un errore su una marcatura ci costringe anche oggi alla sconfitta."

Sulla situazione in classifica e sugli errori commessi

"Non faccio drammi perchè siamo ancora lì e abbiamo l'occasione di recuperare terreno a chi è davanti. I gol erano entrambi evitabilissimi, perdiamo tanto tempo in allenamento ad analizzare queste situazioni che scaturiscono dalle fasce, ma evidentemente devo insistere e provare ad aggiustare le cose".

Sulle scelte di formazione e le tante assenze

"Siamo contati ma abbiamo fatto un ottimo secondo tempo. Nzola, ad esempio, non ha fatto male pur essendo adattato in quel ruolo. Ci mancano però pedine brave nell'uno contro uno che riescano a darci superiorità numerica. Non mi va di analizzare punto per punto. Ora voglio ad archiviare questa partita, recuperare le forze, e pensare che essere a 5 punti dalla Serie A a cinque giornate dalla fine ci permette ancora di ottenere qualcosa di importante".

Dichiarazioni riportate da cittadellaspezia.com.