Spezia, Italiano: "Poca malizia, ma in campo voglio vedere fame"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della sfida al Perugia, in casa Spezia, come riferisce il sito ufficiale del club, è mister Vincenzo Italiano ad analizzare il momento dei suoi: "A Udine abbiamo interpretato un ottimo primo tempo, non concedendo praticamente nulla al Pordenone e creando diversi pericoli, ma in avvio di ripresa abbiamo subito un gol evitabile, non trovando poi la reazione giusta, infatti pur creando un'occasione limpida con Maggiore, non siamo riusciti ad entrare nell'area ospite con facilità come era accaduto in altre gare. Dobbiamo essere più concreti, di certo in un percorso di crescita certe situazioni possono capitare, ma sono convinto che partita dopo partita tutto andrà meglio; siamo una squadra che propone gioco, che conclude con facilità, chiaro che se poi si analizza il tutto solo sul piano dei risultati, qualcosa dobbiamo migliorare di certo. Forse manca anche un po' di malizia in certe situazioni, ma siamo una squadra giovane ed anche sotto questo aspetto miglioreremo".

Parlando poi del Perugia: "Squadra di valore, tra le più attrezzate del torneo, che vorrà riscattare il pareggio casalingo, pertanto noi dovremo essere attenti e mettere in campo maggior fame visto che giocheremo davanti al nostro pubblico dopo due ko".

Ma il tecnico non si sbilancia sulla possibile formazione: "Turnover? Quando si affrontano gare ravvicinate c'è sempre bisogno di tutti, sicuramente qualche rotazione nell'arco delle tre partite ci sarà, ma ho fiducia che chiunque verrà chiamato in causa saprà dare il proprio contributo".