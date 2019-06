Spezia, Italiano si presenta: "Qui avrò modo di esprimere le mie idee"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Presentazione in casa Spezia del nuovo tecnico Vincenzo Italiano. Dalle pagine di CittadellaSpezia.com arrivano le sue parole. Ecco un'estratto di quanto detto dall'ex allenatore del Trapani: “Quando ti trovi a parlare con un direttore per la prima volta e lui ti elenca certe cose che ha notato del tuo lavoro e sono proprio quelle a cui anche tu tieni. Un allenatore non aspetta altro che sentirsi dire certe cose, di mettersi nelle mani di un direttore che sa individuare bene i calciatori. Lui è innamorato di questo sistema di gioco, affidarmi a lui per me è un onore. Ho capito che qui avrei avuto modo di esprimere tutte le mie idee. Inizio a lavorare con un gruppo che ha una base solidissima e che ha già lavorato in un certo modo. Ho tantissimi giocatori funzionali all’idea di calcio che ho, ho seguito molte partite dello Spezia e ho visto un calco che ha fatto divertire la piazza. L’idea è quella di proseguire su questa strada, di portare tante persone allo stadio e di ottenere risultati attraverso il gioco. Da oggi lavoriamo alla costruzione della squadra. Mi auguro di vivere giornate come quelle di Trapani. Bisogna sempre essere ambiziosi nella vita e nello sport, credo ci siano i presupposti per fare bene, per rimanere nelle zone alte della classifica. Cercheremo di fare il meglio possibile. Sia io che il direttore odiamo perdere”.