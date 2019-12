Spezia, Italiano: "Vittoria meritata, siamo sulla buona strada"

Vincenzo Italiano

Lo Spezia chiude iokl suo 2019 con un importante successo contro la Salernitana, congedandosi al meglio dai propri tifosi. Tre punti che riavvicinano i liguri alla zona play-off e che fanno felici il tecnico Vincenzo Italiano, che a OttoChannel ha commentato così la gara: "Siamo partiti forti, abbiamo aggredito alti la Salernitana. L'avevamo preparata così, soprattutto dopo aver visto la loro super prestazione di giovedì con il Pordenone. Vittoria meritata. Dopo aver realizzato il secondo gol ci siamo rilassati e stavamo rischiando di far riaprire una partita che abbiamo dominato. Scuffet oggi ha fatto solo una grande parata, un tiro da fuori area. Simone deve aiutare la squadra soprattutto quando concediamo poco, come oggi. Dopo un inizio di stagione non bello, adesso siamo sulla buona strada. Dopo Pescara l'atteggiamento è cambiato, abbiamo cambiato marcia e perso una sola partita, a Pisa nei minuti finali. Dopo la sosta dobbiamo ripartire al massimo. La Salernitana è una grande squadra ed è in ripresa. Il campionato di Serie B è equilibrato, nessuno può stare sereno, tutto può accadere".