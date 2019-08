Spezia, Italiano: "Voglio che la mia squadra mantenga la sua identità"

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha presentato in conferenza stampa la sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo: "In settimana abbiamo lavorato davvero bene, grazie anche alla netta affermazione contro la Pro Patria che è stata una bella iniezione di fiducia in vista di una partita davvero difficile, che ci vedrà affrontare una formazione di categoria superiore, che gioca un grande calcio e che ha un'ottima organizzazione di gioco. I neroverdi prediligono il fraseggio, amano giocare a calcio e per noi sarà sicuramente un test importante sotto tanti punti di vista, che ci permetterà a capire a che punto siamo, anche perchè sabato prossimo inizierà il campionato. Contro squadre di qualità le difficoltà possono venire fuori, proprio come è accaduto contro la Sampdoria, ma in tutte le partite si possono commettere errori, l'importante è riuscire a capire dove si sbaglia, apportando subito le opportune correzioni; di certo voglio che la mia squadra mantenga la propria identità anche contro una squadra forte come il Sassuolo. Salva Ferrer? E' un '98 spagnolo, abituato quindi a proporre gioco, bravo nell'1vs1, e che con Vignali si giocherà un posto sulla corsia di destra".