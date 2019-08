Spezia, Marchizza si presenta: "Per me la stagione del rilancio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata di presentazioni in casa Spezia, con il difensore Riccardo Marchizza che, nonostante avesse svolto tutto il ritiro con la squadra, ha parlato quest'oggi alla stampa. Ecco le sue dichiarazioni, riprese dal sito ufficiale del club: "Ho alle spalle due anni di Serie B vissuti con le maglie di Avellino e Crotone, due piazze difficili, dove sono stato molto bene, anche se personalmente non mi sento di aver espresso al 100% le mie potenzialità e quindi quest'anno per me sarà una stagione importante, vuole essere quella del rilancio e ho davvero tanta voglia di aiutare la squadra. Nel calcio moderno è normale che un difensore venga chiamato in causa in fase di costruzione, io sono avvantaggiato dato che agli esordi della mia carriera ero centrocampista e giocare la palla come chiede il mister per me non è un problema. Gli allenamenti con la Prima Squadra della Roma mi hanno aiutato tanto a crescere, ma anche le ultime due stagioni sono state particolarmente formative ed in generale credo che se si vuole migliorare, sia fondamentale apprendere sempre qualcosa da ogni situazione. La difesa attuale? Conoscevo bene già Capradossi ed Erlic per averci giocato insieme, mentre Terzi solo da avversario; quattro calciatori differenti, ma con caratteristiche importanti, tutti possono giocare in coppia con gli altri e ritengo che la competizione sia un toccasana in una squadra che ambisce in alto. Mister Italiano? Un malato di calcio che ci sprona sempre a dare qualcosa in più in qualsiasi circostanza; serve tempo per assimilare tutte le sue idee, dobbiamo ancora migliorare, ma abbiamo lavorato davvero bene fin dal primo giorno e la carica che ci trasmette farà la differenza".