Spezia, Marino: "Stasera tra le migliori partite della stagione"

Fonte: cittadellaspezia.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dello Spezia Pasquale Marino ha parlato in conferenza dopo il pari casalingo contro il Venezia:" Sono contento della prestazione perché vederli giocare così dopo la pausa... me lo aspettavo, ma la conferma è stata eclatante. Sono partiti bene dal primo minuto, abbiamo avuto occasioni importanti. La squadra cresce, non abbiamo un fraseggio fine a sé stesso. Troviamo sempre l’imbucata o la linea di fondo. A volte siamo un po’ precipitosi, ma è stata una delle migliori partite della stagione se non la migliore per la mole di gioco. Abbiamo concesso il minimo agli avversari. Magari capiterà a noi di fare risultato così in futuro. Vedo una crescita e non può che farmi piacere. Nessuno è stato al di sotto della proprie possibilità in ogni fase di gioco".

"Sì, abbiamo perso due punti. E il bello che abbiamo fatto gol sull’azione più difficile. Poi un palo, una traversa e tante azioni pericolose. Bidaoui? Credo che si stato davvero sfortunato perché oggi saltava sempre l’uomo. Ha avuto buona resistenza, perché in passato all’ora di gioco chiedeva il cambio. L’assenza di Galabinov? Parlare di chi non c’è è riduttivo per quanto hanno fatto i ragazzi in campo. Un attaccante strutturato magari agevolava gli avversari o magari sarebbe stato più efficace perché sono arrivati palloni dentro".

"L’ho detto da un paio di mesi a questa parte, lavorando i ragazzi prendono sicurezza nei propri mezzi. Alcuni pareggi, come quelli di oggi, sono più vicini alla vittoria. L’importante è che ci sia una fisionomia e che in casa e fuori riesca a esprimere un calcio sempre fedele a sé stessa. Brescia? Ripartiamo dalla prestazione di oggi ma con molta attenzione in più perché hanno uno come Donnarumma con una media gol strepitosa. Sono molto efficaci negli ultimi metri e noi non potremo sbagliare nulla".