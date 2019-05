Spezia, Marino: "Vogliamo i playoff. "Via del Mare' sarà caldissimo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lecce-Spezia sarà una sfida decisiva per le sorti della Serie B. La vittoria dei padroni di casa regalerebbe loro la promozione diretta in Serie A, mentre un successo degli aquilotti consoliderebbe la posizione playoff della compagine allenata da Pasquale Marino. Da casa Spezia arrivano proprio le parole del tecnico siciliano prima della trasferta al Via del Mare. "Sarà una partita difficile - afferma Marino -, il Lecce si gioca la promozione diretta nel suo stadio, noi vogliamo confermarci nei playoff e chiudere nella miglior posizione possibile, quindi entrambe le formazioni saranno padrone del proprio destino e pronte a darsi battaglia. Abbiamo la necessità di far punti ed ottenere un risultato positivo vorrebbe dire non dover stare collegati con gli altri campi; speravamo in un arrivo un po' meno complicato, ma dovremo soffrire ancora per novanta minuti in modo da raggiungere un obiettivo che per noi sarebbe il coronamento di una stagione positiva nella quale si sono affermati tanti giovani calciatori".

Il Lecce? "E' una matricola, ma non nell'organico, perché ha in rosa calciatori di spessore e quest'anno la società ha lavorato molto bene, rafforzando un organico già forte; Liverani ha dato alla squadra una buona organizzazione tattica, spingendola a cercare sempre il risultato attraverso il gioco ed a loro possono esser fatti soltanto i complimenti per quanto fatto in questa stagione".

Via del Mare un fattore? "Ci sarà un ambiente caldissimo, siamo consci che andremo a giocare in uno stadio completamente esaurito e vestito di giallorosso, ma per fortuna in campo si scende undici contro undici ed i miei ragazzi sono sereni e determinati; in settimana ho visto la concentrazione giusta per affrontare la partita, le motivazioni non mancano e non siamo pronti a proporre il nostro solito calcio, di certo non abbiamo intenzione di difenderci per tutto l'incontro".