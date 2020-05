Spezia, oggi la ripresa collettiva degli allenamenti: tutto è pronto per la ripartenza

Una buona notizia in casa Spezia. Come riferisce il club, la squadra di mister Vincenzo Italiano ha iniziato quest'oggi gli allenamenti con sedute collettive, ovviamente tutto secondo protocollo sanitario: misurazione febbre e saturazione all'arrivo al campo, poi al via la regolare seduto.

Tutto pronto, quindi, in terra ligure, per la ripartenza del campionato di B.