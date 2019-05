Spezia, per l’attacco si punta Morello della Pergolettese

Il direttore generale dello Spezia Guido Angelozzi avrebbe messo nel mirino l’attaccante classe ‘99 Mattia Morello protagonista con 8 reti in 34 presenze della promozione della Pergolettese in Serie C. Il giovane calciatore è un esterno offensivo che può agire anche da centrocampista e che si è messo in luce anche con la rappresentativa della Serie D al Torneo di Viareggio con quattro presenze e un gol. In passato Morello era stato visionato anche dagli scout di Fiorentina e Inter. Lo rivela Il Secolo XIX.