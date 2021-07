SPAL, si lavora per i giovani Ranieri e Morello

La SPAL è al lavoro per trattenere un altro anno a Ferrara Luca Ranieri, difensore classe '99 di proprietà della Fiorentina. Il giocatore però vorrebbe continuare il proprio percorso di crescita in Serie A e appare difficile che possa decidere di scendere nuovamente di categoria. Discorso diverso invece per l'attaccante Mattia Morello, classe '99 della Pergolettese per il quale però c'è da battere la concorrenza di Frosinone e Ascoli. Lo riporta Il Corriere dello Sport.