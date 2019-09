Spezia-Perugia, i convocati di Italiano: out Galabinov, c'è Bidaoui

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha convocato 23 calciatori per la sfida di domani contro il Perugia. Assente il centravanti Andrey Galabinov per un problema al ginocchio, mentre c’è la prima convocazione dell’anno per Soufiane Bidaoui. Questo l’elenco completo:

Portieri: Scuffet, Krapikas, Desjardins

Difensori: Vignali, Ramos, Marchiza, Capradossi, Terzi, Bastoni, Ferrer, Erlic

Centrocampisti: Mora, M. Ricci, Bartolomei, Maggiore, Benedetti, Buffonge

Attaccanti: Delano, F. Ricci, Gyasi, Gudjohnsen, Bidaoui, Ragusa