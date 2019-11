Spezia, Ragusa: "Bravi a non perdere dopo l'espulsione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonino Ragusa, autore dell'1-1 finale in Cosenza-Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN: "E' un punto guadagnato. Ci tenevamo a fare bene, pensavamo di poterla anche ribaltare, poi l'episodio ha cambiato la partita e siamo stati bravi a non perdere. L'ammonizione di Bruccini per simulazione? Ero lontano, se l'arbitro ha deciso così avrà visto bene. L'importante era rimettersi bene in carreggiata dopo l'infortunio, ci tenevo a fare bene il ritiro, l'ho fatto e ora lavoriamo per conquistare punti in più. Gioco nel ruolo dove ho sempre giocato, mi metto volentieri però sia a destra che a sinistra. Le nostre prestazioni parlano per l'allenatore, giochiamo sempre, anche quando siamo in difficoltà. Andiamo avanti e continuiamo a lavorare. Ci aspettano partite difficili come questa, dobbiamo toglierci dalla parte bassa della classifica".