Spezia, Ramos: "Imboccata la strada giusta per un grande campionato"

© foto di Giuseppe Scialla

Nel giorno della presentazione dei nuovi acquisti, in casa Spezia, come riferiscono i canali ufficiali del club, ha parlato anche l'uruguaiano Juan Ramos:

"Conosco il mister dalla scorsa stagione ed i meccanismi del gioco che chiede, pertanto non ho avuto dubbi sul seguirlo qui a Spezia quando c'è stata la possibilità. Dobbiamo essere sempre pronti ad attaccare, essere propositivi e questo ovviamente richiede grande attenzione in fase difensiva; dobbiamo lavorare bene sia singolarmente che come squadra, in modo da rischiare il meno possibile. La mia intenzione è quella di fare un grande campionato, sia come squadra che individualmente: la strada è quella giusta".