Spezia, Ricci: "Qui c'è tutto per far bene. E giocherò con mio fratello"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tra i volti nuovi dello Spezia, c'è Federico Ricci, che quest'oggi è stato presentato alla stampa. Queste le sue parole, riprese dal sito ufficiale del club:

"Non volevo farmi scappare l'opportunità di giocare con mio fratello e di approdare in un club serio e con un progetto chiaro, pertanto ho accettato subito l'offerta del Direttore Generale, perché qui c'è tutto per fare bene. Vogliamo iniziare la stagione nel miglior modo possibile, i margini di crescita sono davvero ampi, ma bisogna lavorare ed avere pazienza; personalmente voglio far bene qui, portare in alto lo Spezia e rilanciarmi: sono davvero motivato.

Tatticamente posso giocare in diverse zone del campo, così come Matteo, ma quest'anno il mister mi chiede di agire nella posizione che preferisco e cercherò di dare il mio contributo, anche in chiave realizzativa; il mister ha un gioco propositivo, è carismatico e preparato, e per un attaccante è bello poter interpretare quanto chiede. Il Cittadella alla prima? Sarà una piccola rivincita per la squadra, ma anche per me, visto che negli scorsi playoff anche il Benevento, come lo Spezia, venne eliminato dai veneti".