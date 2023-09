ufficiale L'ex Reggina Ricci riparte da Perugia: ha firmato un biennale

Dopo la fine dell'avventura con la maglia della Reggina, a causa dell'esclusione dalla Serie B dei calabresi, l'esterno d'attacco Ricci riparte dalla Serie C e sposa il progetto del Perugia. Questa la nota degli umbri:

"AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Ricci. Il giocatore, classe 1994, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

Nato a Roma è cresciuto nel vivaio giallorosso e vanta 47 presenze (e 3 reti) in Serie A totalizzate con le maglie di Roma, Sassuolo, Genoa e Crotone e 161 presenze in Serie B (con 18 gol) con Benevento, Spezia, Monza, Ascoli e Reggina, sua ultima squadra. Già nazionale Under 21 azzurro, Federico è pronto per la nuova avventura in biancorosso".