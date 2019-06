Spezia, smentite le voci su Colla: “Nessun contatto per la vendita”

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

La Stichting Social Sport, la holding controllante dello Spezia calcio con una stringata nota ufficiale ha smentito le voci di contatti con l’imprenditore Colla, proprietario dell’Albissola, per la cessione del club ligure: "In merito alle notizie di stampa apparse in questi giorni, circa contatti in corso tra esponenti di vertice del gruppo Orlean Invest Holding Ltd, legali esterni e l'imprenditore sig. Colla finalizzati alla vendita dello Spezia Calcio, la Social Sport ne smentisce la fondatezza. - si legge nella nota pubblicata da Cittadellaspezia.com - Nessun mandato è stato affidato a società esterne per la vendita della società, così come nessuna offerta è pervenuta alla società Social Sport. In particolare, il dott. Fiorani, amministratore delegato del gruppo Orlean Invest Holding, nel cui perimetro non rientra la nostra società, è del tutto estraneo a qualsiasi negoziazione, così come, da sempre, alla gestione della società calcistica".