Spezia, tra le nubi su Italiano e le presenze allo stadio

Contro il Benevento mister Vincenzo Italiano ci sarà, ma non è detto che una vittoria sui sanniti possa far proseguire il suo percorso sulla panchina dello Spezia. La società infatti, nel summit in programma domani, chiarirà probabilmente alcuni punti, compresa la posizione del tecnico, ma le prime suggestioni, come riferisce cittadellaspezia.com, si fanno vive. Non sono passate inosservate, proprio domenica nella sciagurata gara il Trapani, le presenze di Serse Cosmi, che ha seguito il match sotto la postazione stampa ospite, Claudio Foscarini e Pierpaolo Bisoli: presto per fare supposizioni, certo, ma è anche vero che tutto può succedere.