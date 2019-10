Spezia, vertice societario entro mercoledì: Italiano verso la conferma

Entro mercoledì la dirigenza dello Spezia, nella fattispecie il presidente Stefano Chisoli e il direttore generale Guido Angelozzi, si confronteranno sulla crisi della squadra per fare un punto della situazione e cercare i correttivi per uscire dal momento nero. Il tecnico Vincenzo Italiano dovrebbe essere confermato al momento, e sarà in panchina contro il Benevento, ma non è detto che una vittoria contro i giallorossi sanniti possa bastare a salvare il posto. Secondo quanto riportato da Cittadellaspezia.com la società non è soddisfatta del fatto che il tecnico non abbia voluto cercare soluzioni diverse per il proprio gioco nonostante le difficoltà mostrate dalla squadra, ma anche la gestione dello spogliatoio sembra essere al centro del mirino.