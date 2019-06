© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver annunciato e presentato Vincenzo Italiano lo Spezia potrebbe andare a pescare in casa Trapani, il club che il neo mister aquilotto ha portato in Serie B, alcuni giocatori per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Si tratta, come riferisce Cittadellaspezia.com, dell’esterno mancino Francesco Golfo, classe ‘94, di Pedro Costa Ferreira, classe ‘91, ex trequartista reinventato da Italiano terzino destro e del centravanti M’Bala Nzola, classe ‘96, che il club siciliano ha riscattato dal Carpi per circa 400mila euro.