ufficiale Brindisi, doppio colpo sugli esterni: arrivano l'esperto Golfo e il giovane Marras

vedi letture

Doppio colpo in entrata per il Brindisi che ha annunciato gli arrivi di Niccolò Marras, classe 2002, e Francesco Golfo, classe ‘94, per rinforzare il reparto degli esterni offensivo. Entrambi i giocatori hanno firmato un biennale con il club pugliese. Queste le due note della società:

“SS Brindisi FC comunica di aver tesserato Francesco Golfo, esterno offensivo classe 1994, con all’attivo 300 presenze in serie C e 65 goal. Golfo in carriera ha vestito le maglie di Trapani, Picerno, Juve Stabia, Catania, Potenza. Il calciatore si legherà al club sino al 30 Giugno 2025. Il club adriatico augura buon lavoro al nuovo arrivato in casa biancazzurra”

“SS Brindisi FC comunica di tesserato Niccolò Marras, esterno offensivo classe 2002 che in carriera ha vestito le maglie di Arezzo e Sambenedettese. Marras si legherà al club sino al 30 Giugno 2025. Il club adriatico augura buon lavoro al nuovo arrivato in casa biancazzurra”.