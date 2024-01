Ufficiale Monterosi, in attacco ecco Golfo. Sarà già a disposizione per domani col Monopoli

Oggi alle 15:16 Serie C

È con una nota ufficiale che il Monterosi comunica che "Francesco Matteo Golfo è ufficialmente un giocatore della formazione laziale. In carriera, l'esterno offensivo classe 1994 ha vestito le maglie di Picerno, Juve Stabia, Potenza e Trapani, con cui ha esordito in Serie B.

Golfo ha giocato a Brindisi nella prima parte di questa stagione, ora è a disposizione dell'allenatore Fabrizio Romondini in vista della gara casalinga contro il Monopoli di domani sera"