Spezia, un marcatore al giorno... per togliere la crisi di torno

Singolare primato quello detenuto dallo Spezia, quando sono andate in archivio 9 giornate di campionato e la 10^ è prossima al via con il turno infrasettimanale che si aprirà questa sera. E che vedrà gli aquilotti cercare il successo in casa dell'Empoli.

Magari con il decimo marcatore, che segnerebbe davvero un record. Al netto delle gare nelle quali la formazione bianconera non ha segnato, c'è da registrare, comunque, che in media la truppa di Italiano ha dato alla B un marcatore a giornata: Soufiane Bidaoui, a segno contro la Juve Stabia, è stato infatti il nono marcatore stagionale del club. In appunto 9 giornate.

Primo in assoluto Federico Ricci (che di reti ne ha poi fatte due), poi, rigorosamente in ordine, Andrej Galabinov, Luca Mora, Elio Capradossi (doppietta), Matteo Ricci, Antonino Ragusa, Paolo Bartolomei (doppietta), Sveinn Aron Gudjohnsen e appunto il già citato Bidaoiu. Vedremo stasera così ci regalerà il "Castellani".