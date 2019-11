© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il patron del Livorno Aldo Spinelli ha parlato a Il Tirreno della situazione in casa labronica soffermandosi sulla posizione del tecnico Roberto Breda, dato a rischio dopo l’ultimo scivolone col Venezia: “Il mister non è a rischio, ma serve una scossa. Martedì lo incontrerò assieme a mio figlio e Signorelli e chiariremo cosa succederà. Nessun ultimatum, ma voglio vedere più coraggio, il mister dovrebbe giocare più alla Zeman perché i calciatori ci sono. - continua Spinelli – Diamanti ci sarebbe servito, mi pento di non averlo confermato, ma mi sono affidato al mister. Alino ti porta almeno 10 gol in più ed anche sotto l’aspetto della personalità manca una figura come la sua o come quella di Mazzoni”.