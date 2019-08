© foto di Andrea Rosito

Il centrocampista offensivo Adrian Stoian si è presentato oggi a Livorno parlando in conferenza stampa spiegando di non aver avuto esitazioni nello scegliere la piazza toscana: “Il Livorno mi ha voluto subito, battendo la concorrenza di altre squadra. Già in passato c’erano stati dei contatti con l’amaranto. I miei obiettivi sono quelli della squadra. Fare bene e guardare di partita in partita, senza esaltarsi o deprimersi troppo. Abbiamo tanta voglia di fare bene. Faremo un campionato importante. - conclude il romeno come si legge sul sito dei labronici - Nelle ultime stagioni ho giocato in tutte le posizioni dell’attacco, starà al mister decidere”.