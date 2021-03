Ascoli, due rinforzi dopo la sosta: Charpentier e Stoian pronti al rientro

vedi letture

Il tecnico dell’Ascoli Andrea Sottil dopo la sosta potrà contare su due rinforzi per andare alla caccia della salvezza. Si tratta di Gabriel Charpentier, arrivato a gennaio dalla Reggina e finora andato in panchina solo nelle ultime tre gare senza però ancora esordire, e Adrian Stoian, arrivato a gennaio e finora in campo solo per tre spezzoni di gara (l’ultimo un mese fa). Due innesti di qualità per il reparto offensivo che potranno dare un cambio ai chi finora ha giocato maggiormente e mettere la loro maggiore freschezza al servizio della squadra per un finale di stagione che si preannuncia infuocato.