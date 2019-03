Tacopina: "Inimmaginabile che il Venezia possa retrocedere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dalle pagine di TrivenetoGoal.it arrivano alcune dichiarazioni del presidente del Venezia Joe Tacopina sul momento della formazione lagunare: “Avremmo dovuto essere nei playoff non credo sia nemmeno immaginabile che il Venezia possa retrocedere. Non sono preoccupato, Cosmi è uno specialista, con Zenga è successo qualcosa che non ha più consentito di fare quello che stavamo facendo. Oggi non sono particolarmente preoccupato, ho visto fame in campo e nello spogliatoio. Adesso abbiamo bisogno di punti, mancano nove partite e dobbiamo vincere. Non andremo in Lega Pro, ma se dovessimo retrocedere non cambierebbe nulla nel nostro progetto. Sarebbe scoraggiante, sarebbe un passo indietro ma questo progetto porta con sé porta con sé la questione stadio che è un progetto che continua e prescinde dalla categoria. Ci sono quattro partite, stop. Adesso anche la temperature gradevoli e non ci sono scuse, spero che la gente venga allo stadio e ci sostenga”