vedi letture

Tacopina: "Nuovi investitori per il Venezia. Sarò presidente onorario del club"

Conferenza stampa oggi a Venezia per il numero uno del club lagunare Joe Tacopina, che ha fatto il punto sul progetto societario del club lagunare. Ecco quanto evidenziato da TrivenetoGoal: “Non ci sono disaccordi fra di noi, sono stati messi tanti soldi ed era giusto che ci fosse un cambiamento all’interno della governance. Cosa succederà dal primo luglio? Dipenderà da molte cose, da quello che accadrà sul campo, dalla posizione in classifica e dalle trattative in essere. Nel prossimo campionato non è a rischio la continuità aziendale. Se non ci saranno cambiamenti societari, il nostro gruppo continuerà ad investire. Tutto il mio gruppo sta definendo cosa fare, non ci sono al momento decisioni definitive. Ci saranno altre persone che entreranno a far parte del nuovo. Qualsiasi persona entrerà a far parte del board verrà a crearsi una situazione temporanea, non sarà definitiva. Ci sono state trattative con nuovi partner che non sono andate a buon fine, per questo siamo qui a comunicare quello che stiamo facendo. Ci sarà un presidente ad interim che dovrà entrare in contatto con la città e vivere la comunità. Sarà uno dei soci fondatori attuali che stanno tenendo in piedi il Venezia Dal punto di vista finanziario il club è sano ed è la cosa più importante e per permettere che continuasse ad essere così ho fatto un accordo con gli attuali investitori perché garantissero la continuità economica al Venezia. In conseguenza di ciò, ci saranno cambiamenti a livello di governance all’interno del club. Diventerò presidente onorario del club, ma nella sostanza farò quello che ho sempre fatto e niente cambierà. Non andrò via, rimarrò qui come ho detto a Lupo e a Dionisi, a tutti i giocatori e sarò qui fino alla fine. Ieri sera abbiamo avuto una cena, perché considero questo gruppo un grande gruppo. Ho assicurato nuovamente che non ci sarà alcun cambiamento nella quotidianità per le persone che girano attorno a questo club. Franco Zuculini mi ha detto che è venuto a Venezia per me, con i ragazzi mi scrivo quotidianamente e ho assicurato che non cambierà nulla se non nella forma. Nella sostanza tutto sarà invariato. La cosa più importante che voglio sottolineare è che il club è sano e questo progetto è di fondamentale importanza perché ho dedicato 5 anni della mia vita. Ho fatto sacrifici personali importanti sia finanziari che di altro tipo. L’interesse del Venezia Fc viene prima di tutto: viene lo staff, le persone che hanno lavorato per cinque anni con me. Ho fatto l’interesse della città, che è diventata una casa e per i tifosi che mostrano la gratitudine e la fierezza per essere tornati a tifare per una squadra che dà loro tutte queste soddisfazioni”