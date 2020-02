© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brutte notizie per lo Spezia. Dopo appena tre allenamenti, si ferma il nuovo acquisto Luigi Vitale. L'ex terzino della Salernitana, in procinto di esordire nel match di recupero con la Cremonese, ha subito una lezione muscolare che lo terra' fermo ai box almeno per un mese. Tegola per mister Italiano che aveva caldeggiato il suo arrivo negli ultimi giorni del mercato di gennaio.