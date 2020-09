tmw Alessandria, pronto un nuovo colpo: si lavora per Hamlili del Bari

vedi letture

L’Alessandria non si ferma ed è pronta a piazzare un altro grande colpo per puntare alla promozione in Serie B. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione infatti il club piemontese starebbe chiudendo con il Bari per Zaccaria Hamlili, classe ‘91.