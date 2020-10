tmw Ascoli, arriva in prestito dal Torino l'attaccante 2001 Brijan Ibrahimi

Avventura in Serie B per Brijan Ibrahimi, attaccante classe 2001 del Torino. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore albanese approderà in prestito ad Ascoli per la prossima stagione