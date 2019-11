TMW - Ascoli, colloquio con Ninkovic. Non sarà convocato per Crotone

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua a tenere banco in casa Ascoli la situazione legata a Nikola Ninkovic, centrocampista che durante il match contro il Venezia dello scorso weekend ha chiesto la sostituzione a seguito di un diverbio con Alessio Da Cruz per chi avrebbe battuto il calcio di rigore assegnato pochi istanti prima dal direttore di gara. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione oggi è andato in scena un confronto fra il giocatore e la dirigenza del club bianconero, necessario per fare il punto della situazione. L'ex Genoa verrà sanzionato con la mancata convocazione per la prossima gara di campionato in casa del Crotone e solo dopo rientrerà a disposizione di Paolo Zanetti. Da capire, comunque, quale sarà il futuro di Ninkovic ad Ascoli. Col mercato di gennaio alle porte ogni ipotesi è da prendere in esame.