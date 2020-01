Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

L'Ascoli deve ancora trovare il sostituto di Paolo Zanetti per la panchina, ma qualcosa, in tal senso, sembra essersi mosso. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club bianconero avrebbe avuto un positivo contatto con Roberto Stellone: parti vicine.