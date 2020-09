tmw Ascoli, da Padoin a Chajia. Tanti giocatori in uscita da sistemare in quest'ultima settimana

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione oltre Gerbo e Petrucci (e con la situazione Ninkovic sempre da definire) ci sono diversi altri giocatori in uscita dall’Ascoli in quest’ultima settimana di mercato. In difesa si cercherà una sistemazione per il centrale Danilo Quaranta, classe ‘97 lo scorso anno in Serie C col Catanzaro, e il terzino destro Niccolò Tofanari, classe ‘98 lo scorso anno al Fano. In mezzo al campo invece sono in uscita – oltre i due sopraccitati – anche Mirko Eramo, classe ‘89 eSimone Padoin, classe ‘84, ma è in attacco dove c’è il maggior numero di esuberi: dai centravanti Giacomo Beretta, classe ‘92, e Lorenzo Rosseti, classe ‘94, passando per Edoardo Tassi, classe ‘98, e Moutir Chajia, anch’egli classe ‘98. Quest'ultimo sembrava destinato al Lugano in cambio di Lovric, ma l'affare ha avuto un forte rallentamento.