Fonte: Patrick Iannarelli

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il portiere Enrico Alfonso, classe ‘88, del Brescia sarebbe nel mirino di diversi club di Serie B. L’estremo difensore, che ha collezionato appena tre presenze in Serie A in questa stagione, piace sopratutto all’Ascoli dove è in uscita Lanni.