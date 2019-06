TMW - Ascoli, Kupisz idea per la fascia destra di Spezia e Pescara

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Terminato il prestito al Livorno Tomasz Kupisz, esterno di centrocampo classe 1990 è tornato ad Ascoli. Difficile però che il polacco rimanga in bianconero. Su di lui, infatti, c'è il forte interesse del nuovo Bari di Luigi De Laurentiis, anche se il club pugliese non è l'unico ad essere vigile sull'ex Cesena. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione Kupisz è un nome caldo anche per due piazze di Serie B come Spezia e Pescara.