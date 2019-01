TMW - Ascoli, Parlati al Bisceglie

Colpo di scena in Coppa di Lega francese: il Paris Saint-Germain è stato eliminato ai quarti di finale dal Guingamp ultimo in classifica in Ligue 1, perdendo al Parco dei Principi. I bretoni vincono 2-1, ribaltando la partita negli ultimi 9 minuti: Neymar sblocca la sfida al 62',...