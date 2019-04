Fonte: Dal nostro inviato Dario Marchetti

Il presidente della Lega B Mauro Balata al termine del Consiglio Federale ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti dell’introduzione del VAR in cadetteria: “Siamo soddisfatti e dobbiamo attendere le autorizzazioni, ma avremo la VAR per tutti i play-off e per il play-out di Serie B e poi il prossimo anno ci sarà una fase sperimentale. Non sappiamo quanto durerà perché dobbiamo valutare alcune cose sia a livello tecnologico sia per quanto riguarda la classe arbitrale abilitata all’uso della tecnologia. Ringrazio Gravina e tutto il Consiglio per aver votato a favore di quella che è una battaglia che porto avanti da tempo. - conclude Balata - Siamo il primo campionato di seconda divisione nel mondo ad avere la tecnologia in campo. Siamo molto soddisfatti, e’ un motivo d’orgoglio per me".