TMW - Benevento, Crisetig: "Qui perchè ho avvertito la fiducia della società"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non poteva esserci esordio migliore per il centrocampista Lorenzo Crisetig (24) che, oggi pomeriggio, ha indossato per la prima volta la maglia del Benevento sfoderando una prestazioni di qualità e sostanza. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb, con il pensiero naturalmente proiettato anche alla super sfida della prossima settimana all’Arechi contro la Salernitana: “Non mi giudico da solo, ma sono contento che siamo riusciti a portare tre punti a casa. Era fondamentale iniziare bene il percorso a cospetto di un buon avversario. Abbiamo concesso qualche ripartenza di troppo, ma quando una squadra è propositiva ci può stare un pizzico di sofferenza. E’ mancato il cinismo che, invece, abbiamo mostrato nel secondo tempo. Sono felice di essere qui, ho accettato Benevento perché ho perché ho avvertito la fiducia della società. Ora ci aspetta il derby con la Salernitana, una battaglia! Sarà difficilissimo, ma la strada intrapresa è quella giusta e già da domani lavoreremo per non farci cogliere impreparati. I granata sono molto aggressivi in tutti i reparti, andremo all’Arechi per vincere. La classifica? Per come sono fatto io vivo giorno per giorno, senza fare ragionamenti a lungo termine. La forza deve essere rappresentata dal gruppo: chi ora non sta giocando dovrà farsi trovare pronto al momento giusto, tutti sono indispensabili”.