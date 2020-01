TMW - Benevento, Gyamfi ai saluti. C'è il Trapani

Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Trapani sembra fare sempre più sul serio per rinforzare la propria difesa con Bright Gyamfi del Benevento. Il classe '96 è infatti in uscita dal club sannita e presto potrebbe volare in Sicilia per mettersi a disposizione di Fabrizio Castori. Gyamfi infatti sarebbe uno di quei giocatori "subito pronti" che il presidente Pace vuole per andare alla caccia della salvezza.