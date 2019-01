Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si affolla la corsa per l’attaccante esterno del Parma Yves Baraye. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione nella giornata di oggi il Carpi avrebbe preso informazioni sul classe '92 che piace anche a Salernitana e Crotone. Il giocatore, legato ai ducali fino al 2020, partirà solo in prestito secco per i prossimi sei mesi.